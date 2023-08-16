真的是天降橫禍！美國加州發生一起離譜車禍，一名女子穿越停車場時，一旁的垃圾車疑似因為駕駛分心，突然向後倒退，車後用來鉤起垃圾桶地的金屬叉不偏不倚戳中她，害她當場狠摔倒地。這起意外造成該女子嚴重受傷，出院後仍飽受後遺症困擾，出現暈眩、失憶等症狀，決定提告清潔公司並要求賠償。

根據《洛杉磯時報》15日報導，這起意外發生在2021年2月，住在加州聖地牙哥郡的迪娜．貝克（Deanna Beck）當時正準備穿越公寓大樓的停車場，一輛垃圾車剛好經過，她等車子通過之後再穿越通行道，沒想到這時垃圾車竟突然倒退，車後的金屬叉直接刺中她，把她戳飛倒地。

美國加州一名女子走路時突遭橫禍，被倒退的垃圾車「金屬叉」戳中，身受重傷。

事後迪娜被緊急送往醫院，她的腦部、頸部嚴重受創，進行手術後雖然挽回一命，卻因此罹患自律神經失調，導致她容易頭暈，好幾次甚至從樓梯上摔下來。另外她的大腦功能也因此受損，無法想起兩分鐘前說過什麼，也不記得吃藥，甚至因此無法重返工作崗位。

報導指出，迪娜原本在海洋世界工作，擁有15年訓練海豚的經驗；此外她也在聖地牙哥知名酒吧擔任調酒師，但在歷經這次意外後，她無論在生理或心理上都無法再勝任原本的工作，「她無法使用電腦，走到桌邊就秒忘客人點了什麼酒，」迪娜的律師說。「她每天都得面對這些問題。」

迪娜目前正委託律師向清潔公司提出訴訟。起訴書中指出，發生意外當下，垃圾車駕駛因為使用手機，沒看到迪娜經過就直接倒車，而這已不是該駕駛第一次違反工作時不得使用手機的規定。迪娜將提出至少25,000美金（約新台幣80萬元）的損害賠償，全案預計在10月開庭審理。