2009年的好萊塢運動電影《攻其不備》票房大賺又入圍奧斯卡最佳影片，但是真人實事的男主角麥可歐爾（Michael Oher，退役NFL黑人球員）出來指控這個「感人的故事」其實是個大騙局，他透過律師得知當年白人夫婦圖伊（Tuohy）根本就沒收養他，雙方只是簽了監護協議，之後圖伊夫婦撈得一些好處，包括電影收入的分紅並沒有分享給歐爾。
當年靠著這部電影獲得奧斯卡最佳女主角的影星珊卓布拉克（Sandra Bullock）不幸成為箭靶，她在戲中飾演歐爾的養母安妮圖伊（Leigh Anne Tuohy），這件事其實跟她毫無關係，居然有憤怒的網友砲轟珊卓布拉克，要求她將奧斯卡獎座吐出來！
珊卓布拉克本人就有收養黑人小孩，也曾透過媒體雜誌宣傳，可能讓一些美國黑人反感這種「白人聖母」的戲碼，斥之為白女人的眼淚。「珊卓布拉克懂得操弄種族歧視，利用白人聖母電影來贏得奧斯卡。」也有人拿電影的片名來諷刺，珊卓布拉克這次真的遭到「攻其不備」了。
根據歐爾本人的說法，他16歲加入圖伊的家庭，年滿18歲後獲得「收養」，以爸爸媽媽稱呼圖伊夫婦。後來圖伊在沒有告知歐爾的情況下，將這段故事版權轉讓給二十世紀影業，也沒有把利潤分給歐爾。圖伊則解釋他們當年成為歐爾的監護人，只是為了讓他在圖伊的母校密西西比大學打球，絕對無意拿他當搖錢樹，也願意把電影收益拿出來平分。
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