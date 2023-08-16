爆發收養爭議的圖伊夫婦。（美聯社資料照）

退役NFL球員麥可歐爾。（美聯社資料照）

2009年的好萊塢運動電影《攻其不備》票房大賺又入圍奧斯卡最佳影片，但是真人實事的男主角麥可歐爾（Michael Oher，退役NFL黑人球員）出來指控這個「感人的故事」其實是個大騙局，他透過律師得知當年白人夫婦圖伊（Tuohy）根本就沒收養他，雙方只是簽了監護協議，之後圖伊夫婦撈得一些好處，包括電影收入的分紅並沒有分享給歐爾。

當年靠著這部電影獲得奧斯卡最佳女主角的影星珊卓布拉克（Sandra Bullock）不幸成為箭靶，她在戲中飾演歐爾的養母安妮圖伊（Leigh Anne Tuohy），這件事其實跟她毫無關係，居然有憤怒的網友砲轟珊卓布拉克，要求她將奧斯卡獎座吐出來！

珊卓布拉克本人就有收養黑人小孩，也曾透過媒體雜誌宣傳，可能讓一些美國黑人反感這種「白人聖母」的戲碼，斥之為白女人的眼淚。「珊卓布拉克懂得操弄種族歧視，利用白人聖母電影來贏得奧斯卡。」也有人拿電影的片名來諷刺，珊卓布拉克這次真的遭到「攻其不備」了。

I’m over Sandra Bullock as she is well aware of how racism works and knows white savior films win Oscars.



She may have privately adopted her Black son, Louie, in the months leading to the Oscars, where she won Best Actress. She still knew doing the Blind Side was racist. pic.twitter.com/Ai6l0PgNVr — Ola Ojewumi (@Olas_Truth) August 15, 2023

根據歐爾本人的說法，他16歲加入圖伊的家庭，年滿18歲後獲得「收養」，以爸爸媽媽稱呼圖伊夫婦。後來圖伊在沒有告知歐爾的情況下，將這段故事版權轉讓給二十世紀影業，也沒有把利潤分給歐爾。圖伊則解釋他們當年成為歐爾的監護人，只是為了讓他在圖伊的母校密西西比大學打球，絕對無意拿他當搖錢樹，也願意把電影收益拿出來平分。