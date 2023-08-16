尿液變化可作為觀察身體健康的重要指標，維尚泌尿科診所院長白彝維指出，若尿液不是呈現偏向淺黃、透明的顏色，代表身體可能出狀況，如紅色或粉紅色，就要懷疑是否為尿路感染、腎結石、膀胱問題等導致血尿。此外，尿液氣味也是觀察重點，若出現很臭、氨水味及水果味，最好尋求醫師協助進行檢驗。

白彝維在臉書粉專「維尚泌尿科診所」與網站撰文表示，排尿是一種將身體多餘水份排除的行為，尿液多數的成分是由水、鹽、尿素及尿酸組成，也是排除腎臟從血液過濾出的毒素和不好的物質。在多數情況下，尿液應是偏向淺黃、透明的顏色，但也會受到飲食、藥物、水分攝取等因素影響，而有所不同。

白彝維更進一步針對7種尿液顏色進行說明。若為淺黃色至琥珀色，屬正常尿液顏色，代表身體水分充足；深黃色至橙色，身體水分些許不足，得適時補水；深橘色、茶褐色，可能身體缺水或是運動傷害；紅色或粉紅色，可能為血尿，尿路感染、腎結石、膀胱問題等，需要尋求醫師幫助。

異常顏色，食物、藥物或化學物質，須由醫生協助評估；白濁色，顆粒物或浮遊物，有可能為尿路感染、泌尿系統問題等；透明無色，水分攝取過多，尿液被稀釋。

除了透過尿液顏色判別狀況外，白彝維提到，也可從氣味中聞出異狀，例如尿液很臭，即表示可能有泌尿道感染的情況；聞起來有高度氨水的味道，可能為濃度太高，有脫水的問題；聞起來甜甜的、甚至有水果味道，要尋求醫生的幫助進行檢驗。

白彝維提醒，每個人1天平均會進行8次左右的排尿，平常就可留意尿液的變化，特別是伴隨其它症狀，如疼痛、發燒、排尿困難等，應盡快尋求醫療協助。