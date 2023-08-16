日本AV天后三上悠亞在今（16日）、也是她30歲生日正式引退，她在社群上傳美照，並寫下生日感言，而不少老司機也發現她漸漸不賣弄性感，宣布引退後「真的變得不一樣了」。

三上悠亞在推特曬出2張美照，寫下：「三上悠亞，30歲了，正式從AV女優退休」，並表示會繼續提升自己，成為更優秀的成熟女性，希望大家多多指教，而她同時曬出慶生美照，雙手比出「3」、「0」，宣告踏入30歲。

不少老司機看了都哀嚎，但也送上祝福，希望她未來有更好的發展。而在她曬出的照片中可看到，她用花束遮住胸前風光，沒像過去賣弄好身材，讓網友認為她宣布引退後，真的變得不一樣了，但也笑稱「雖然遮住了，還是一樣可愛又性感」。

不過，之前才來台參加成人展的三上悠亞，被粉絲指控親密互動很敷衍，就連在日本舉辦的引退見面會，門票也傳出賣不完，質疑她人氣不如以往，但之前有粉絲好奇她引退後的計畫，她也表示已自立門戶開公司，副業也經營得有聲有色，就算不拍片，依舊可以展開新生活。