中信兄弟16日將張志豪降二軍，總教練彭政閔捎來噩耗，他在昨天比賽中守備時右手肘去撞到全壘打牆護墊導致骨裂，必須休約3周，不過傷勢不須動刀，讓它自行癒合即可。

昨天7局下陳晨威打擊敲出右外野深遠飛球，張志豪向後退到全壘打牆前將球接殺，但因為衝力右手去撞到全壘打牆，當下就面露痛苦，8局上輪到他打擊時兄弟時用代打。

今天兄弟將張志豪降下二軍，「恰總」表示，張志豪是昨天在接球時撞到右手肘，有點骨裂狀況，預計要休3個月，今天則拉上林書逸。

張志豪今年在攻守兩端是球隊要角，在上半季許基宏因傷缺陣的情況下也扛起一壘重責，打擊端敲出12轟、41打點，沒想到在下半季又出現傷勢挑戰。

彭政閔說：「志豪今年有恢復水準，像他這樣的球員受傷一定會讓球隊戰力受到些許影響，但我們也相信、期待其他球員能夠補上，不一定要有像他一樣的長打，但也能用其他優點補上。」

此外，兄弟也以自主培訓身分簽下國立體大二壘手林逸翔，「恰總」表示，因為之前內野傷兵較多，在調動選手的時候有感人員短缺，因此希望再做補強，「他的打擊協調性不錯、跑壘速度快，身材也不錯，之前在花體時就看過他，球探也一直在關注，就看在職業密集訓練中有沒有機會。」