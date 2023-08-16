英國男演員達倫肯特(Darren Kent)過去在HBO神劇《權力遊戲》飾演「牧羊人」，在國際打出知名度，然而長期對抗病魔後，於上周五(11日)與世長辭，享年36歲，對此，經紀公司證實死訊，雖未透露死因，但據悉他罹患多種慢性疾病，包括骨質疏鬆症、關節炎，還罹患一種罕見皮膚病，無法暴露於陽光下。
根據外媒《Variety》、《Independent》報導，達倫肯特所屬經紀公司15日在推特發表聲明，表示達倫肯特11日於爸媽和最好的朋友陪伴之下安詳去世，同時難過提及在這個艱辛的時刻，感受到所有人懷著思念與愛和他的家人同在，願他能夠好好安息。
達倫肯特2007年畢業於知名表演學校Italia Conti，隔年通過恐怖電影《鏡子》試鏡出道，之後憑藉獨特外型，出演多部奇幻電影，其中最出名的作品莫過於在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演女兒被惡龍吃掉的牧羊人，儘管戲份不多，卻給觀眾留下深刻的印象，今年則在史詩電影《龍與地下城：俠盜榮耀》軋一角，可說是相當活躍。
值得注意的是，達倫肯特2012年在《Sunny Boy》飾演患有罕見皮膚病、不可曬到太陽的男孩「丹尼」，獲得Van D’or Awards最佳男主角獎肯定，恰好現實生活中，達倫肯特除了骨質疏鬆症、關節炎，也跟同一種皮膚病鬥爭，為此，他低調行善，捐助金錢給平等人士表演藝術組織（Equal Perfoming Arts），協助更多身心障礙者享受到表演藝術的魅力。
文章來源：《權力遊戲》達倫肯特離世
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