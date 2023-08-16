英國男演員達倫肯特(Darren Kent)過去在HBO神劇《權力遊戲》飾演「牧羊人」，在國際打出知名度，然而長期對抗病魔後，於上周五(11日)與世長辭，享年36歲，對此，經紀公司證實死訊，雖未透露死因，但據悉他罹患多種慢性疾病，包括骨質疏鬆症、關節炎，還罹患一種罕見皮膚病，無法暴露於陽光下。

根據外媒《Variety》、《Independent》報導，達倫肯特所屬經紀公司15日在推特發表聲明，表示達倫肯特11日於爸媽和最好的朋友陪伴之下安詳去世，同時難過提及在這個艱辛的時刻，感受到所有人懷著思念與愛和他的家人同在，願他能夠好好安息。

達倫肯特2007年畢業於知名表演學校Italia Conti，隔年通過恐怖電影《鏡子》試鏡出道，之後憑藉獨特外型，出演多部奇幻電影，其中最出名的作品莫過於在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演女兒被惡龍吃掉的牧羊人，儘管戲份不多，卻給觀眾留下深刻的印象，今年則在史詩電影《龍與地下城：俠盜榮耀》軋一角，可說是相當活躍。

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK — Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023

值得注意的是，達倫肯特2012年在《Sunny Boy》飾演患有罕見皮膚病、不可曬到太陽的男孩「丹尼」，獲得Van D’or Awards最佳男主角獎肯定，恰好現實生活中，達倫肯特除了骨質疏鬆症、關節炎，也跟同一種皮膚病鬥爭，為此，他低調行善，捐助金錢給平等人士表演藝術組織（Equal Perfoming Arts），協助更多身心障礙者享受到表演藝術的魅力。