台北市敦南金融大樓曾是國泰集團「起家厝」及誠品書店敦南店所在地，目前由寶豐隆興業辦理都市更新，規畫興建地上28層、地下6樓建築，因業者變更設計將樓高改為32層，已由北市環評會審查過2次環境影響差異分析報告，16日第3次審查該案，最終決議通過。

敦南金融大樓位在台北市大安區並鄰近仁愛圓環，由寶豐隆興業公司規畫興建地上28層、地下6層的商辦大樓，後因都市更新法令修正，申請變更為地上32層、地下6層建築，環評會已在今年4月、5月審查過2次環境影響差異分析報告。

4月審查時，環評委員提出說明樓高對附近住戶日照影響、檢討再生能源規畫等5項意見再送審查，今年5月審查則因為經濟部規定5000kW以上用電大戶須有10％義務再生能源裝置容量，該案卻僅規畫5％，環評委員要求業者提高裝置容量比例，且新增樓地板面積增加的用電量，應由設置再生能源發電及儲能設備或購買再生能源憑證滿足。

環評會今日第3次審查該案環境影響差異分析報告，開發單位承諾，未來再生能源裝置容量從39.9kW提升到205.46kW，若當年度太陽能發電量不足，隔年會購買經濟部認可的再生能源電力或憑證補足缺額，並已與國泰電業簽訂合作意向書確保供應來源穩定。

環評會決議通過環差報告，並請開發單位1個月內依委員意見修正做成定稿送環保局核備，變更部分的工程才能開始施工。