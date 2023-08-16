民進黨立委賴品妤日前一句針對核四「重啟個屁」的發言，引爆輿論炸鍋，不但讓她自己狼狽到跑給媒體追，甚至讓她的父親、民進黨新潮流大老賴勁麟也捲入戰火。粉專「政客爽」指出，賴勁麟當立委時跟賴清德共推修法、讓再生能源法案開綠燈，後來就去當雲豹能源董事長。現任雲豹能源獨董李退之更是賴清德的子弟兵，曾在賴任閣揆時被提拔當農委會副主委，後接任台日文化友好交流基金會董事長，簡直情比金堅。

「雲豹的崛起，民進黨絕對是最大推手！」政客爽今(16日)在臉書發文指出，賴勁麟在當民進黨立委的時候，跟賴清德共推修法、讓再生能源法案開綠燈，而最神奇的就是賴勁麟後來就去當雲豹能源的董事長。而「現任雲豹能源的獨立董事李退之，更是賴清德的子弟兵」！他強調，賴清德不但在李選立委時多次站台相挺，還在賴清德擔任行政院長時提拔李退之當農委會副主委，簡直情比金堅、可歌可泣！

政客爽質疑，賴品妤在立法院「教育委員會」時，還推動再生能源法案修法，讓建築物上都安裝太陽能板，這難道對雲豹沒有幫助嗎？

政客爽還提到，根據網友的查證：「2011年台南市長賴清德擔任台南市台日友好交流協會理事長，2013年起郭貞慧接任台南市台日友好交流協會理事長，現在由其丈夫李退之接任台日文化友好交流基金會董事長」，這樣看起來關係簡直不要太好，那如果賴清德當上總統的話，「細思極恐啊～！」他直言，從一開始到現在，都不是反對再生能源，而是為什麼再生能源的企業跟民進黨息息相關呢？而且還接了這麼多政府標案？