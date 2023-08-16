Molton Brown淡香精與淡香水，價格從3580元至5080元。（Molton Brown提供／黃唯淯台北傳真）

Namua烏木ｘ鳶尾花精油香水，頗受年輕人喜愛。（Namua提供／黃唯淯台北傳真）

Kilian Paris創辦人。（Kilian Paris提供／黃唯淯台北傳真）

Kilian Paris天使稅淡香精，售價7900元／50ml。（Kilian Paris提供／黃唯淯台北傳真）

香水雖然可說是很多人的第二層身份象徵，可以說你喜歡的香調，多少與你的個性有關。比如沉穩內斂的大叔會熱衷使用少女系香水的可能性相當低，所以使用香水來斷定一個人的個性與風格，對初接觸陌生朋友來說相對容易。也因為這層關係，愈來愈多人將購物焦點瞄向了較少人知道的小眾香氛，畢竟沒有人會想噴一個走進捷運車廂，撞香撞的亂七八糟的大眾香味。近期小眾香氛也有許多新貨，例如2019年才面世的Namua那頁瓦，由名模王心恬創立。初期香氛產品集中在擴香、香氛蠟燭等家居性產品，今年暑假開始將產品線擴大到精油形態香水，推出兩種調性烏木x鳶尾花、牡丹x白麝香，精油香水的特色在於它的侵略性低，日本人提到的「香害」在那木瓦上很難發生，也因為香氣沉穩又低調，該牌精油香水頗受時髦人士喜愛。

而來自英倫的Molton Brown，除了有已逝英國女王伊莉莎白二世的愛用背書外，其產品線也多以居家洗沐與家居香氛為主，除了英國女皇指名愛用外，藝人孫芸芸也是愛用者之一，近期品牌推出全新Molton Brown淡香精，孫芸芸也樂的為品牌拍攝廣告大片。而此次品牌主打的「島木黑椒淡香精」、「藍岸絲柏」兩款香調，則以島嶼和海岸為發想，頗適合台灣氣候。

而對於喜歡彰顯自我風格的人格而言，大膽、狂放是挑選香調的首要DNA，以前總有些強調派對感的時尚品牌香氛可選，今年則是引進Kilian Paris香氛品牌，創辦人Kilian Hennessy則是出身自法國知名酒業集團，還有誰比他更懂玩？也因這層特殊關係，Kilian Paris的香氛大多與酒水文化有著緊密連結，而其中最知名的莫過於天使稅淡香精（Angels’ Share），熟悉威士忌釀製產業的人一定知道，古代陳年橡木桶因交換作用而流失的酒液，被蘇格蘭人戲稱為天使抽稅抽走了，Kilian Paris則在此作品中加入白蘭地淡香精，遙相呼應釀酒氛圍與娛樂感，也是充滿話題的一支作品。