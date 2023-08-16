新北市新店區日前發生一起傷害案件，5名男子為了1萬元債務，前往一處民宅登門討錢，但欠錢男當時並不在家，他的叔叔劉男認為對方口氣不好，雙方爆發口角，其中一名惡煞將推倒，導致眼角及嘴角受傷。警方獲報到場，惡煞們已離去，後續已將相關人等傳喚通知到案完畢，依傷害罪嫌函送。

據了解，本周日（13日）晚間8時許，警方接獲報案，指稱新店區龜山里寶島巷一處民宅疑似發生打架案件，轄區屈尺派出所員警趕赴現場後，並未發現有打架、鬥毆的狀況，屋內僅有李男（44歲）在自己的住處內。

警方調查，李男的姪子欠了劉姓男子（51歲）1萬元，經過多次催討未果，劉男便找了4位友人上門討債，但蔡男當時並不在家，李男不滿認劉男等人的口氣不好，因而爆發口角，過程中劉男友人將李男推倒，導致眼角及嘴角受傷後，5名惡煞才悻悻然離去。

警方調閱現場附近監視器畫面，鎖定5名惡煞車輛，並通知車主劉男釐清案情。劉男表示，今年7月李男姪子借了1萬元，到了約定的時間，卻遲遲未還錢，經過多次催討還是不還，才會找朋友一起去討錢；警方陸續將相關人等已傳喚通知到案完畢，全案將依傷害罪嫌函送偵辦。