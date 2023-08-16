利比亞首都的黎波里本週一（14）所爆發的武裝衝突已造成至少27人死亡。利比亞政府緊急醫療與支援中心（Emergency Medicine and Support Center）於週二（15）表示，另外還有106人受傷。目前政府已協助撤離了衝突發生區域裡面234個家庭。

Libya suspends airport operations in capital Tripoli as clashes between rival factions continue for a second day pic.twitter.com/HQsgpDJFQ3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 15, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）16日報導，該中心表示：「中心的人員已成功撤離了234個家庭，這些家庭位於衝突地區。」自週一晚間以來，利比亞首都發生了歸屬於總統委員會的特別威懾部隊（Special Deterrence Force）與國民統一政府（National Unity Government）的第444旅之間的武裝衝突。

起因是第444旅指揮官韓撒（Mahmoud Hamza）於的黎波里的米提加國際機場（Mitiga International Airport）被特別威懾部隊逮捕後爆發。

本週二（15）燒走，利比亞國民統一政府的發言人哈穆達（Mohamed Hammouda）告訴《安納杜魯新聞社》，總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）已經與的地方人物達成協議，通過將第444旅指揮官交由中立第三方斡旋後交出，以實現停火。

蘇克爾茲馬是首都黎波里最大的地區之一，而特別威懾部隊的指揮官卡拉（Abdul Raouf Kara）便是在這個地區長大。