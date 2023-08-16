全球電源與能源管理領導廠商台達（2308）日前正式展開《台達智慧能源競爭力論壇》系列活動，共吸引近千人次報名參加，首站已於8月4日在新竹科學園區啟動。台達能源基礎設施解決方案團隊以「製造業ESG起手式：碳管理與低碳能源解決方案」為題，提供包括碳管理/碳盤查、綠電規劃，以及如何利用儲能系統優化廠辦能源管理、如何有效增設廠辦充電站等解決方案，協助工商業面對國際市場規範、客戶要求、自主節能等剛性減碳需求，以低碳轉型最佳後盾的角色，與企業夥伴攜手建構永續未來。

台達基礎設施範疇（Infrastructure Business）執行副總裁鄭安表示，台灣經濟結構為出口導向，在全球減碳趨勢下，能源轉型已成不可忽視的壓力，但同時也是企業邁向綠能並友善環境的驅動力與商機所在。

因應國際供應鏈要求，不少企業開始思考如何著手碳盤查與碳排管理，但卻常遇到擔心成本過高、找不到適合自家的盤查方式或難以訂定行動方案等難題。台達以自身長期豐富的節能減碳經驗，在這一系列活動中，分享解決方案與成功案例，協助產業夥伴面對並解決痛點。

許多台灣企業是以出口為主的中堅企業，因應國際淨零碳排、碳邊境稅、本地碳費開徵等規範，部分企業已宣布將於2050達到RE100目標，不少用電與排碳大戶亦開始評估如何透過自建太陽能發電系統或採購綠電降低間接碳排。由於企業很難透過自發能源即達到RE100目標，如何在自發能源與採購綠電上達到平衡、透過調度優化效益與使用效率即是多數企業正面臨的挑戰。能源管理不能僅是單點式的規劃，而須從設置再生能源發電設備、儲能設備、購買綠電等方式綜合考量，以逐步朝RE100目標邁進。

台達指出，在規劃低碳轉型藍圖時，企業應先了解自身排碳狀況，以訂定後續行動方案及目標。台達DeltaGridR 碳排管理系統可協助企業從建立「碳智慧」，透過蒐集日常用電及碳排數據，滿足組織碳盤查與產品碳足跡盤點需求，並利用AIoT技術自動察覺不易發現的異常用電與節能機會。儲能系統則可作為廠辦用電負載、太陽能發電系統與充電樁之間電力調度的緩衝，執行削峰填谷、備用電源等斜槓應用。透過碳排與能源管理平台並以AI機制整合綠能與儲能，優化綠電匹配與營運效益，打造更低碳環保且永續經營的廠辦微電網。此外，由於2040年起台灣將禁售燃油車、國際車廠也將逐步停產燃油車，廠辦終究得增設充電樁以應對營業車輛、員工的充電需求。企業應在規劃低碳轉型初期就將充電樁納入佈局，結合能源管理與儲能調控，方能在不大舉擴建電力設施且大幅提升契約容量情況下，彈性調度假日或夜間離峰電力，輔助充電尖峰時段，穩助廠辦營運。

2023《台達智慧能源競爭力論壇》邀請對國際ESG規範與輔導執行具備充沛經驗的台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪、安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯與台達能源基礎設施專業團隊共同探討產業現況與減碳實務作法。

台達指出，除了此場論壇外，後續還有三場論壇將陸續於8/18台中、8/25台南及9/6桃園舉行，應對企業碳管理與低碳能源解決方案有興趣的減碳產業、工商廠辦夥伴有所挹注。