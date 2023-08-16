為了吸引顧客上門，許多店家都會特別設計廣告看板。一名網友某天路過台北某處時，意外發現牆上貼了一張巨大的廣告，上面印了一隻栩栩如生的倒立小豬和魷魚，讓他好奇這間店究竟是在賣什麼東西？對此，有內行網友公布解答，這家店的招牌料理好吃又清爽，老闆還超有個性。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文表示，日前在台北開車時，看到大樓上貼著一個巨幅廣告，上面寫著「18年老店」，下面的圖片僅有一隻魷魚以及一隻粉紅色的倒立小豬，原PO看了一頭霧水，特地上網發問，「這到底是賣什麼啦？」

照片曝光後，引來將近萬名網友按讚，留言狂猜：「客家小炒」、「魷魚螺肉蒜」、「原來豬油拌飯的傳說是這樣」、「大概是烤魷魚鹹豬肉吧」、「怎麼看都是舞蹈教室啊」、「魚目混豬」，另外，也有人開玩笑說：「我不知道，只有魷魚豬倒」、「不會倒立的豬，我可是不賣的喔」。

事實上，該店是赤肉羹和魷魚羹的專賣店，位於敦化南路和信義路口，老闆強調真材實料，完全不加味素，而該貼文也引來在地人回應，「老闆超有個性，好吃！偏清爽的魷魚羹，但不算便宜」、「這家的辣椒好吃！配羹湯剛剛好，不過我之前吃的時候也寫18年，過了好幾年，還是永遠的18歲」、「這是我每天上班必經之地，看久了就習慣了」。