潘一全13日臉書po文說不支持國民黨總統提名人侯友宜引發黨內軒然大波！（翻攝潘一全臉書）

南投縣議會副議長潘一全日前在臉書砲轟國民黨總統提名人侯友宜是「無情關公」，還說「侯友宜一定不會當選，如果他當選我就一輩子吃素」引發爭議，但國民黨考紀會今天傳出，潘已經改口「唯一支持侯友宜」，對此潘一全駁斥「我不可能支持侯友宜！」

潘一全說，他不認識侯友宜，不支持他並非因為私人恩怨，也非外傳跟過去自己案件有關，只是單純認為他「無情無義」，所以他「不可能支持侯友宜，更不可能改口說出『唯一支持侯友宜』這樣的話！」

潘一全今天並未出席南投縣議會臨時會，下午面對中央黨部考紀會有人說他已經改口「唯一支持侯友宜」，他接受電訪時鄭重否認，他並指出，國民黨中央黨部從他13日臉書發文至今都沒有人打電話給他，考紀會也沒跟他聯絡，不知為何考紀會會傳出他改口唯一支持侯友宜？

至於不支持侯友宜要支持誰？他說，未來除非國民黨整合非綠聯盟，有跟已經表態參選的柯文哲或尚未表態的其他人整合，否則他不會單獨支持柯文哲或其他個人。

潘一全是在13日晚上臉書貼文罵侯友宜是「無情關公」，還說「侯友宜一定不會當選，如果當選，他一輩子吃素」，引起黨內軒然大波，國民黨主席朱立倫緩頰要他「小我小一點，大我大一點」；國民黨團立院黨團總召曾銘宗則要潘「快去吃素」，原本以為爭議告一段落，未料考紀會再掀一波爭議。