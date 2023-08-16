嘉義市城隍廟今天中元開普，市長黃敏惠（左三）偕城隍廟董事長賴永川（左二）及多位議員拜拜祈福。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟今天中元開普，用虱目魚裝置成的「虱目魚龍」供品，很海派。（廖素慧攝）

農曆7月1日鬼門開，嘉義城隍廟16日循古禮舉辦中元開普祭典，市長黃敏惠參拜城隍爺及「好兄弟」，為全嘉市民開香祈福，城隍廟準備超大火雞雕塑藝品「嘉喻火雞」及100隻火雞、「虱目魚龍」等特色供品，山珍海味，非常澎湃。

嘉義城隍廟每年農曆7月城隍中元祭典循百年傳統古禮辦理，並融入藝術製作創意供品，今年設計製作高聳驚豔壯觀的「嘉喻火雞」，還有100隻火雞擺上供桌，非常澎湃，參香民眾驚呼「就是嘉義的氣味！」。

還有用虱目魚身創作而成的「虱目魚龍」，長18米、寬3米的龍身造型，很海派；也有用香腸、青菜、魷魚等食材塑造的「鯉躍龍門」；另有1680盒城隍廟長壽餅禮盒組合而成「鴻兔大展」等作品，非常吸睛，信眾紛紛搶著拍照分享社群。

市長黃敏惠觀賞活動山珍海味製作而成的創意供品，驚豔直呼「太有特色！」，誇獎城隍廟將傳統民俗信仰與藝術、創新、在地特色融合，展現嘉義美食及文化特色。

黃敏惠表示，嘉義市城隍廟有300多年歷史，每年農曆7月舉辦古禮完整的「中元祭典」普渡儀式，包括起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢以及開香普渡等，就是嘉義地區寶貴的無形文化資產。

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