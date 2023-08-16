台中市豐原轉運中心去年9月啟用，原先二樓規畫餐飲跟零售商場，看好運動商機，洽商健身業者進駐，銅板價每小時50元就能運動，8月1日正式開幕。交通局表示，開幕以來反應熱烈，吸引不少民眾前來。

交通局長葉昭甫表示，市府大力推動豐原、大台中、水湳、烏日四大轉運中心，首座啟用的豐原轉運中心，提供方便的搭車轉運服務，也為市民貼心顧健康。停車管理處指出，豐原轉運中心採OT方式，由台灣全聚德公司負責營運，評估運動客源後洽商「Once fitness單次健身」業者進駐，以每小時50元且不綁約的方式作為賣點，也能以每月799元價格包月進場。

家住豐原的蔡姓民眾表示，健身房開幕時他就來報到，除了各種重訓器材，還考量戶外高溫影響運動意願，規畫小型室內跑道，滿足各類運動需求。

葉昭甫強調，地方持續關注豐原轉運中心發展狀況，除盼有搭車轉運功能外，更期望能開發商機，增加人潮。豐原轉運中心現有多條客運路線行經，且備有停車場，具吸引人流優勢，今再提供運動場域，每周二晚間更有固定餐車小吃飄香，未來也會持續舉辦餐車聚會、文青市集或夜市，期能活絡轉運中心周邊商家，帶動整個地區的發展。

台灣全聚德公司說明，二樓空間原規畫為餐飲店面與零售商場，但為因應市場變化和現代人對健康的追求，將空間轉型為休閒運動場域，不僅顧及轉運中心的營運，更進一步能提供市民多元選擇。