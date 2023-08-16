俄羅斯國防部今天表示，俄軍在莫斯科西南方擊落3架烏克蘭無人機，這是莫斯科附近遭遇一連串攻擊事件的最新一起。俄羅斯邊境地區貝爾哥羅德州遭烏克蘭砲擊，造成1人死亡。

法新社報導，俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram上表示，烏克蘭於當地時間凌晨5時（台灣時間上午10時）出動「3架無人機在卡路加州（Kaluga）對數個目標」發動攻擊。

「所有無人機都被俄羅斯防空系統及時發現並摧毀。」

卡路加州州長沙普沙（Vladislav Shapsha）表示，無人機是在卡路加州南方、莫斯科西南方數百公里處被擊落。

沙普沙說：「沒有人員傷亡，也無基礎設施受損。」

這是卡路加州本月發生的至少第5次空襲，俄羅斯表示已瓦解這次空襲。

俄羅斯邊境地區貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）宣布，烏克蘭今天發動的砲擊造成1人死亡。

葛拉特卡夫今天在社群媒體上發文表示：「舍別金斯基區（Shebekinsky）的新塔沃然卡村（Novaya Tavolzhanka）遭迫擊砲攻擊…1人死亡，悲痛欲絕。」