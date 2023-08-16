伊朗記者馬魯菲安（Nazila Maroufian）因為採訪已故庫德族女子艾米尼的父親而遭判刑2年，維權人士今天表示，她獲釋僅兩天後再度遭伊朗當局逮捕。

法新社報導，馬魯菲安13日從德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）獲釋後，在社群媒體上張貼自己沒有佩戴頭巾的照片，公然違反這個伊斯蘭共和國針對女性的嚴厲服儀規定。

她在舊稱推特（Twitter）、現已改名的社群媒體平台X，以及Instagram上寫道：「不要接受奴隸制度，妳應當得到最好的。」上傳的照片顯示她單手握著一束花，另一支手比出象徵勝利的V字手勢。

但總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）表示，她現在再次被拘留，並被轉移到德黑蘭郊外的卡查克（Qarchak）女子監獄。該監獄關押條件惡劣，多次受到人權組織批評。

負責整理維權人士訊息的人權行動者新聞通訊社表示，已從與她家人關係密切的消息人士確認她再次被捕的消息。

伊朗境外波斯語媒體表示，馬魯菲安現年23歲。她於去年10月在新聞網站Mostaghel Online上發表艾米尼（Mahsa Amini）父親艾姆賈德（Amjad Amini）受訪文章，標題是「艾米尼父親：他們在撒謊！」

22歲伊朗庫德族女子艾米尼去年涉嫌違反女性服儀規定，遭到道德警察羈押期間於同年9月16日死亡。艾米尼之死引發排山倒海的舉國抗爭，時間長達數月之久。

艾姆賈德在訪談中指控當局針對艾米尼死亡的情況撒謊。伊朗當局表示，艾米尼因健康問題而死亡；艾米尼家人和社運人士則主張，她於羈押期間頭部遭到重擊。