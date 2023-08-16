科技廠桃色醜聞！群創光電一位已婚許姓處長今（16）日突然自爆長期婚外情，對象包括公司供應商、客戶，許男除了大吐性癖，還PO出對象的詳細個資，消息曝光後引發熱議。

許男在個人臉書發文表示，自己受不了現在的婚姻，多年來因價值觀、溝通問題非常痛苦，因此和公司供應商、客戶亂搞男女關係，且時間點重疊，「透過供應商來公司開會時間帶出去吃飯、開房間…一直到現在都還是持續進行中」。

許男列出與自己有染的3名已婚、離婚女性，包括對方的姓名、任職公司、手機電話、感情狀況等，並透露與這些女子的交往狀況，更大吐自己的性癖，「因為她夠敢玩，所以我買了無數超多角色扮演、SM、各式情趣用品」。

許男坦言欺騙多人、跟不同人同時交往，自己很該死，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息用身體換取資訊」，貼文引發熱議後，許男收到許多人關心後，再度發聲稱自己沒被盜帳號，「我自己做的事要負責，是我對不起人家！」，不過目前許男疑似已關閉臉書。