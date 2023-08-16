台灣邁向2050淨零轉型目標，正式進入倒數一萬天！在經濟部支持下，工研院16日於台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「2023預見永續新商機 南臺灣淨零排放論壇暨特展」，串聯產官學研25位專家及11家公協會能量，提出淨零排放趨勢下的創新應用、探索發展契機。

論壇聚焦全球跨域趨勢及淨零議題，展出超過20項減碳技術與服務，透過集結各界代表共同探討、交流，宣告「淨零轉型、未來齊行」決心，迎戰倒數一萬天。

經濟部次長曾文生表示，工研院舉辦淨零排放論壇暨特展，就是讓南台灣產業可以精準掌握最重要的淨零排放相關技術及情報，搶先布局淨零減碳新商機。此次特展有8成的淨零科技，是來自經濟部科技專案、能源專案的支持，而且都已經跟產業合作落地應用，像是「AI數位減碳解決方案」，針對高耗能產業各自製程特性，快速研發不需花費高成本更新設備的方案，已幫助鼎基資訊、榮鋼等客戶，優化工廠人、機、料資源配置，提升生產效率，同時協助國內石化與鋼鐵大廠建立碳捕獲再利用關鍵觸媒與製程技術，加速國內高碳排產業邁向低碳製程與高值產品轉型。

工研院院長劉文雄表示，活動有幾個重要的議題跟亮點，包括智慧永續製造、循環經濟、新能源及應用、永續樂活新模式四大主題論壇，並展出與產業合作的淨零排放技術及服務，包含可以為南部紡織產業建立綠色供應鏈的「低碳無毒微生物靛藍染料」，極具潛力的再生能源「智慧型地熱電廠」，還有將農業廢材變綠金的「負碳循環資材應用技術產品」等，幫助南台灣產業共創永續新商機。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文表示，機械公會已在去年成立「機械業淨零永續推動委員會」，以三年為目標，盼能讓台灣低碳機械供應鏈逐步到位，也期待經濟部與工研院持續挹注產業相關的減碳策略與技術輔導、服務，在淨零轉型的道路上並肩作戰。