SHANG XIA上下今年位七夕情人節特別推出全新精油香氛擴香禮盒，整體設計汲取自幾何線條的極簡元素、加上色階應用的抽象概念，打開包裝外盒，便可輕展呈現摺扇形體，呼應品牌東方文化精神。

產品選用來自法國南部的天然精油，萃取天然植物成分，盡享自然純粹的質感氣昧。備有：「晨色」（Dawn）、「馥鬱」（Pinewood）兩種風格相互襯映的精油香氛。

SHANGXIA上下「晨色」精油香氛擴香禮盒，3800 元。（SHANGXIA提供／古明弘台北傳真）

「晨色」擴香禮盒採用源自法國的天然有機精油，佛手柑、葡萄柚與萊姆，共同譜出清爽明亮的活力前調；中調則散發苦橙葉的通透清香，以豐沛果香與綠色枝葉味道，碰撞出清晨的生命力。整體柑橘調與廣藿香的後味交融，呈現清甜芳醇的活潑意境。

「馥鬱」擴香禮盒前調以萊姆的明快感點亮甜茴香，襯托沉穩氛圍；中調則以歐洲赤松為主，為香氣加入全新的溫暖力量；馥鬱的芳樟結合溫潤的天竺葵，則立體呈現內斂平靜的鬆弛後味。

SHANGXIA上下「馥鬱」精油香氛擴香禮盒，3800 元。（SHANGXIA提供／古明弘台北傳真）

另一款翠綠色的「嵐竹」精油香氛，前調是檸檬，中調為檸檬馬鞭草、薰衣草。適合在炎夏舒緩因酷熱帶來的煩躁感與悶熱感。不過台灣目前沒有販售「嵐竹」。