由桃園南崁高中、中大壢中和台北市萬芳高中三校組成的中華隊，勇奪2023年U17世界盃合球錦標賽冠軍，桃園市長張善政16日親自表揚。（蔡依珍攝）

由桃園南崁高中、中大壢中和台北市萬芳高中3校組成的中華隊，勇奪2023年U17世界盃合球錦標賽冠軍，中斷荷蘭隊17連勝紀錄，為台灣合球史寫下新的篇章，也第一次讓合球世界盃冠軍獎盃離開歐洲、落腳亞洲，桃園市長張善政16日親自表揚，期許選手們持續締造佳績、為國爭光。

「U17世界盃合球錦標賽」7月在荷蘭舉行，各國11隊同場較勁，由南崁高中、中大壢中和台北市萬芳高中等3校組成的中華隊，跌破眼鏡，中斷荷蘭隊17連勝紀錄，勇奪U17世界盃冠軍寶座，為台灣合球史寫下新的篇章。

南崁高中校長陳家祥分享，世界盃合球錦標賽冠軍獎盃自創辦以來，除了比利時與俄羅斯曾經奪冠，其餘19屆皆由荷蘭拿下冠軍獎盃，地主隊荷蘭隊在總冠軍賽前就在開趴覺得穩贏，對中華隊嗤之以鼻。

陳家祥說，所幸台灣小將們非常棒，在總教練許健峰與教練鞏興人帶領下，於分組預賽一路闖進決賽，冠軍賽上半場結束只落後1分，下半場鏖戰到最後2分鐘平手，最後1分鐘以24比22贏得勝利，見常勝軍荷蘭隊敗北，其他各國選手都跑來向中華隊恭喜，這也是世界盃合球錦標賽冠軍獎盃第一次離開歐洲、來到亞洲，他也特別感謝荷蘭華僑到場加油，讓隊員們有堅持下去的勇氣與毅力。

市長張善政16日表揚，核發選手獎勵金共20萬元，他表示，中華隊中14名選手中有10名是桃園市學子，感謝教練團的用心指導，以及駐荷蘭代表處及僑胞到場聲援，期許選手們持續締造佳績、為國爭光，笑說未來也要讓獎盃繼續留在台灣。