杜男（中）落網後不發一語，情緒平靜。（民眾提供）

雲林斗南鎮逆子點火燒死3名家人案，據了解，被羈押中的33歲嫌犯杜男犯案前買2瓶酒精膏，從堆置雜物的廚房沿途灑到前門，並多處點火，火勢一發不可收拾，屋內的家人逃不出；消防人員發現死者3人時臥室的門半開，推測當時3人想逃生但吸入過多一氧化碳中毒休克。

火警起因於賦閒在家的杜男不滿56歲父親的同居人45歲劉女要求他限期還錢，火災發生前，兩人多次激烈爭吵，杜男去五金行買2瓶酒精膏後，15日凌晨3點多在屋內灑液體酒精膏，從廚房灑到前門，2瓶酒精膏用掉1瓶半，在多處點火後從容開劉女的車離家，2分鐘後房子冒煙。

劉女可能目睹杜男點火，想要制止他但被推出後門，她一邊打電話求救，一邊繞到前門要叫醒屋內3人包括同居人杜父、21歲女兒、4歲兒子逃命已經來不及，整棟平房陷入烈火，她目睹慘況四肢僵硬，雖無外傷但無法自主呼吸，被轉送彰基加護病房插管，目前還無法言語，可能一周後才出院。

劉女的大兒子、大女兒（與已故丈夫所生）15日接到噩耗從台北趕回雲林，代替媽媽為妹妹、弟弟擲銅幣招魂，妹妹第一次就允杯，小弟弟到第四次才允杯。死者杜男並非斗南人，鄰居不清楚要通報誰，今（16日）似有親屬到斗南幫他招魂。

據火災專家指出，酒精膏會慢慢燒，必須用滅火器撲滅，若多處點火極可能幾分鐘內變成火海，逃生路都被火焰堵住的話，就很難有逃命機會。

外界詫異嫌犯與父親同居人起口角，為何要縱火遷怒父親、弟弟、無血緣的妹妹？專家認為嫌犯可能自認為弱勢，或對人無感。

鄰居說，杜男長得高壯卻不好好工作，似乎也做過外送員，但什麼都做不久，劉女經常唸他但也有借錢給他，印象中杜男常在家，也常坐在溪邊玩手機，他的戶口在哪至今無人知曉。