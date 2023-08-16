台中一名2歲男童，8月剛到一家被列為「準公托」的幼兒園托育，日前回家家長發現男童手臂、背部有瘀青，到幼兒園調閱監視器，才發現一名教保員用雙腳夾住兒子頭部，兒子多次掙扎都被用力抓回，家長氣得辦退學，並向教育局通報；教育局表示已展開調查，幼兒園若確有違法，最重可處廢止設立許可處分。

該名學童家長向媒體投訴，兒子8月1日進入該幼兒園就讀，8月10日下午回家後發現兒子雙手手臂、頭部右側瘀青，立即到幼兒園調閱監視器，發現當天下午園內1名教保員以雙腿夾兒子的頭，當時其他幼童都在看電視、跳舞，兒子要掙脫，這名教保員多次用力將他拉回，當場另有1名教保員卻未制止。

家長憤而辦退學，不接受園方道歉，隨後帶孩子去驗傷，也向台中市教育局通報，家長也說，兒子入學後即有排斥上學的反應，本來以為是還在適應，沒想竟是遭到教保員施暴。

教育局指出，園方在8月10日晚間9時20分向教育局進行通報校安，8月11日教育局也收到1999話務中心通報此案，隨即請園方提交查處報告書，並調閱該時段監視影像紀錄，經初步檢視監視器畫面，教保員疑有施力不當及情緒控管不佳狀況。

教育局強調，全案已依教保相關人員違法事件查處，若確有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例，處罰行爲人6萬至60萬元罰緩，並通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職；而幼兒園部分將處負責人6000元以上6萬元以下罰鍰，如果情節重大或經處罰3次後仍未改善者，幼兒園得減招、停招6個月至1年、停辦1至3年或廢止設立許可處分。