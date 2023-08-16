中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅16日出席昆明第七屆「中國－南亞博覽會」開幕式並致詞表示，中國大陸和南亞國家已成長為世界上增長最快、最富活力的地區，各領域合作取得豐碩成果。王毅就深化雙方深化戰略互信、深化互聯互通、深化經貿合作、深化人文交流等四方面合作提出建議。

開幕式斯里蘭卡總理古納瓦德納、寮國國家副主席巴妮、尼泊爾副總統亞達夫、越南副總理陳流光等出席並致詞。

王毅指出，今年是南博會舉行十周年，也是中國大陸國家主席習近平提出「一帶一路」倡議和親誠惠容周邊外交理念十周年。十年來，鞏固團結合作，共同維護地區安全和發展環境。持續共建「一帶一路」，互聯互通、基礎設施、貿易投資取得可喜進展。深入開展友好交流，堅持開放包容理念，構建多層次民間交流平台，為千年文明互動賦予新的生機，為兩大區域合作奠定堅實民意基礎，譜寫了中國大陸南亞友好的時代新篇。

王毅強調，中方歡迎南亞國家繼續搭乘中國大陸發展快車，分享中國大陸發展紅利。願同南亞各國一道，把握歷史機遇，加強團結協作，不斷培育發展新動能，構建發展共同體，為地區的長治久安、穩定繁榮貢獻力量。王毅就深化雙方四方面合作提出建議。

一是深化戰略互信，在國際和地區事務中相互支持，攜手宣導開放的區域主義，構建更加緊密的區域合作，共同維護發展中國家利益，共同捍衛國際公平正義。

二是深化互聯互通，推進中巴經濟走廊、中尼跨境鐵路等骨幹通道建設，加快推進關鍵通道、關鍵節點和重點工程建設，推動區域經濟循環暢通升級。

三是深化經貿合作，進一步推進貿易便利化和制度標準對接，以共商共建共用帶動投資合作，密切全球產供鏈聯繫。

四是深化人文交流。拉緊聯繫紐帶，昇華傳統友誼，為開展區域合作創造更具凝聚力、更富多樣性的社會基礎。

王毅說，「中國－南亞博覽會」已成為促進中國大陸與南亞乃至世界各國交流合作的重要平臺。歡迎南亞各國通過本次盛會發掘更多合作機遇，形成更多合作成果，共同推動亞洲發展振興，攜手創造更加美好未來。

各方表示，南亞國家積極推進同中國大陸高品質共建「一帶一路」，取得豐碩成果。本次博覽會主題順應時代潮流，符合各國發展需要，感謝中方打造高效合作平臺，助力南亞國家搭乘中國發展快車，期待同中方加強團結協作，為區域開放包容、和平穩定和共同發展作出貢獻。

本屆博覽會8月16日至20日在昆明舉行，由中國大陸商務部和雲南省政府共同主辦，吸引85個國家、地區和國際組織的相關代表、線上線下3萬多家參展商參會。