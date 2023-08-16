自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多俄羅斯反戰的異議份子遭到約談、起訴、罰款，甚至入監。不過，即使支持戰爭，還是可能因批評政府與軍方而被罰款。

據獨立新聞網站 Mediazona 週二報導，一名公開支持莫斯科入侵烏克蘭的俄羅斯前軍事情報局(GRU，俗稱格魯烏)上校克瓦奇科夫 (Vladimir Kvachkov)，因批評普丁的政策，抹黑俄軍部隊而遭到罰款。

74 歲的克瓦奇科夫雖然支持入侵，但他對於俄羅斯政府將戰爭侷限為「特殊軍事行動」很不同意，他認為這使得俄羅斯無法全面動員，無法有效的打擊烏克蘭。

克瓦奇科夫在法庭結辯陳詞中表示：「打壓我這樣一名愛國的俄羅斯軍官，就是對軍隊的抹黑，對我的侮辱。」

「不是我使俄羅斯軍隊受辱、名譽掃地的，就我看來，真正對俄軍丟臉的是總統普丁、國防部長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫。」

據 Mediazona 報導，莫斯科特維爾(Tverskoy)地區法院判定克瓦奇科夫犯有「抹黑俄羅斯武裝部隊」的罪名，處以 4萬盧布（約400 美元、1.3萬新台幣）的罰款。

克瓦奇科夫的麻煩不只如此，據 Mediazona 報導，俄羅斯資通訊媒體監管局( Roskomnadzor，類似NCC與數位發展部的合體)考慮要起訴他，因為他疑似在俄羅斯社群平台Odnoklassniki上批評政府。對此，克瓦奇科大呼冤枉，他說自己沒用過社群網路。

克瓦奇科夫是典型的蘇聯懷念者，2008年，科瓦奇科夫因試圖刺殺俄羅斯經濟私有化改革者丘拜斯(Anatoly Chubais)，然後被陪審團宣判無罪。 然而，他不久後因涉嫌策劃政變再次被捕，並於2013年被判處幾年徒刑。

2017年，還在坐牢的克瓦奇科夫，在監獄內拍攝批評俄羅斯當局的影片，被控告煽動仇恨而追加1.5年刑期。報導沒有提到克瓦奇科夫是何時出獄。