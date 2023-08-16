台鋼雄鷹與樂天桃猿達成交易，送出「狀元郎」林子偉，16日樂天球團為他舉行加盟記者會，旅外多年的他正面看待交易案，認為球員交易本就是平常事，也透露當初決定回台打拚是因為「信仰」，讓他沒考慮太久就做出決定，「祂告訴我這時間該回來了。」

林子偉高中畢業後就赴美打球，近年都在獨立聯盟打拚，盼能重回大聯盟，不過幾經思考後，決定在今年投入中職選秀，他也被台鋼以狀元籤選走，但之後成為交易籌碼，改披猿袍。

談到決定回台的關鍵，林子偉表示，除了家人外，另一原因就是信仰，「在國外打球的這幾年很感謝信仰跟我的家人，在異鄉打球很多不習慣，語言、環境、打球文化等，很感謝信仰跟家人支持。」

林子偉繼續說：「在國外打球十幾年，決定回來家人也是很支持我，讓我自己選擇，我也沒有考慮太久就決定回來。最大轉折點就是我的信仰，信仰一路陪著我，祂告訴我這時候該回來了，我很相信祂為我安排的一切，就像我有現在的棒球成就也是。」

被問到回台後最想對決的投手？林子偉笑著說：「其實都滿想對決的，（江）少慶不用講，（王）維中，都滿想對決的。」除了幫助球隊奪冠目標外，對於個人，林子偉希望能夠健康打完整個球季，「不管是今年、明年還是未來，都希望能夠健康。」