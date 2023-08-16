近期缺工、原物料上漲及央行升息衝期房屋市場，不少中小型建商受到波及，導致產生預售屋延遲交屋的情形，甚至有些工地出現停工、遲未開工等違約狀況，引發預售屋無法依約完工、交付，甚至還出現建商落跑產生爛尾樓。新北市政府提供「建管便民服務資訊網」及建置「信託機制查詢專區」幫助民眾保障自身權益。

地政局長汪禮國表示，為了讓民眾有足夠的資訊對不動產交易進行風險評估，地政局網站新增「預售屋施工進度查詢」連結，結合新北市工務局的「建管便民服務資訊網」，可以查到預售屋施工勘驗申報進度包含申報日期、項目、審核進度，以及建照資訊等相關資訊，以利比對預售屋買賣契約書所登載的開工及取得使用執照日期，掌握預售屋的施工進度來保障基本權益。

而一般民眾不熟悉預售屋買賣契約的履約保證機制，對已繳納的價金款項，是否已經存入履約保證專戶的狀況也相當陌生。有鑑於此，地政局與中華民國信託業商業同業公會合作，於地政局網站建置「預售屋信託機制查詢專區」，整合相關法令規定，提供各銀行辦理預售屋信託機制查詢資訊（包含網址、信託項目、連絡窗口），方便民眾查詢分期繳納的價金是否存入信託專戶中。

另外，若是預售建案價金有未交付信託、未依規範時程提供預售信託之第三人查核報告等情形，信託銀行也會公告警示，避免民眾遭受損失。汪禮國提醒，不動產交易風險增加，消費者應提高警覺，若是碰上履約爭議，或發現工程進度有停滯或落後跡象，建議儘速向建商洽詢，或到行政院消費者保護會網站提出線上消費爭議申訴，也可以到消費者服務中心離櫃辦理消費爭議申訴。