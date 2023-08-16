台南市登革熱今天新增62例確診，累積病例數達1433例；其中，東區更繼永康區之後，成為第2個病例數突破400例的行政區。台南市登革熱防治中心今天表示，將採納疾病管制署的建議，針對群聚進行大區塊噴藥，單一確診病例則以個案住家為中心點，採用「九宮格」，即前後左右共計9戶噴藥的方式辦理，希望提高緊急噴藥的效率。

今天新增的病例，永康區有19例、東區18例、安南區及南區各9例、北區4例、仁德區2例、中西區1例，年齡介於3歲至82歲。其中，58例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

目前台南的本土登革熱病例，仍以永康區的422例最多，其次是東區401例、仁德區240例、安南區163例。

登革熱防治中心指出，緊急室內化學防治規畫以氣霧式殺蟲劑執行，期能即刻消滅帶病毒的病媒蚊，降低社區傳播風險。萬一社區發生群聚狀況，更將執行區塊式戶內外化學防治作業，嚴格落實孳生源清除及化學防治措施，徹底消滅社區中的病媒蚊成蚊，阻斷社區傳播鏈，避免疫情擴散蔓延。

防治中心主任蘇世斌指出，氣霧式殺蟲器與目前熱霧機所使用的藥劑，成分同為除蟲菊精化合物，使用的劑量僅能殺死蚊蟲，對人體毒性極低，但對昆蟲及魚類毒性較高，如果民眾家中有養魚，一定要記得水族箱暫時關閉打氣機並密蓋，寵物也務必帶離開，其餘物品可用報紙或塑膠袋大略掩蓋，不需過度包覆，以免病媒蚊躲避其內影響防疫效果。至於噴藥後，也務必將門窗持續關閉60分鐘，如此才能徹底殺死所有成蚊。

不過，蘇世斌也再次強調，化學防治雖可立即達到降低環境中病媒蚊密度的效果，但落實孳清才是登革熱防治的重中之重，執行化學防治完，仍請民眾落實「巡、倒、清、刷」。

另外，市府衛生局也持續落實社區孳生源清除工作，本周在疫情熱區東區共調查878戶，陽性戶25戶，還查獲761個積水容器，31個陽性容器，開立23張舉發單。