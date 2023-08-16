8月17日熱氣球光雕音樂會國際地標場，將有5顆國內熱氣球參與，並加碼高空煙火秀，帶給觀眾感官饗宴。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

2023台灣國際熱氣球嘉年華倒數計時，將於8月17日登場的國際地標熱氣球光雕音樂會，先前加碼偶像男團「AcQUA源少年」演出，今再加碼高空璀璨煙火秀表演，邀請民眾一同沉浸在音樂、熱氣球及煙火之中。

台東縣政府表示，8月17日熱氣球光雕音樂會國際地標場，將以媽祖球帶領台東球、曙光球、蠟筆球、南瓜球等5顆國內熱氣球參與，演出陣容則邀請台東在地舞團「天空舞集」、鋼琴創作才子Ray黃霆睿及日前爆紅的偶像男團「AcQUA源少年」，並加碼高空煙火秀，帶給觀眾美好浪漫的感官饗宴。

台東縣府交通及觀光發展處指出，今年度熱氣球嘉年華已進行至尾聲，接下來還有8月24日知本溫泉區以及8月28日鹿野高台閉幕場的最後2場次，閉幕場除了有煙火秀外，更將結合無人機表演，精采程度不容錯過。

另外，每日清晨5點至7點以及下午5點至6點30分於鹿野高台熱氣球升空的2時段，分別都有國內外造型球展演，還有機會體驗熱氣球繫留。