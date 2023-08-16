桃園市楊梅區員本路427巷39弄一處埤塘，遭投訴常有魚屍惡臭，經勸導也未改善，周邊農民要求農水署加強管理力道。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅富岡地區一處埤塘，遭民眾投訴常出現大量魚屍漂浮水面，散發濃濃惡臭，甚至還將魚屍丟棄草叢，影響周邊農民，附近農民向轄管單位通報卻未改善。農業部農田水利署石門管理處表示，確實有數次勸導，將加強與使用者溝通，避免影響其他民眾。

投訴民眾指出，楊梅區員本路427巷39弄一處埤塘，承租給民眾使用已久，常有大量死魚出現，幾乎每天經過都看得到魚屍，且水面還常見廚餘，疑過量養殖或餵食廚餘導致，今年過年至今，他已向水利署通報超過10次，但每次勸導完清理後，不久後又會有魚屍，根本算不上改善。

民眾怒斥，魚屍散發噁心異味，甚至還發現埤塘承租者，將死魚隨意棄置在對岸草叢及他人的農地，呼籲轄管單位加強管理力道，多次勸導看不見實質效果。

石門管理處表示，確實有接獲相關通報，富岡工作站人員只要獲報皆會前往勘查，發現該埤塘養魚餵食的飼料有異味，都會當場請使用者改善，現場魚屍「味道滿重」，也請對方打撈上岸，經勸導後也都有改善。

石門管理處說明，規定並未禁止埤塘承租戶養魚，當地出現死魚並非常態性，強調將加強與使用者溝通勸導，避免影響其他人，出現魚屍就要盡快撈除，若經數次勸導皆未改善，不排除與使用者解約並依規定開罰。