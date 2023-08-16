科技廠桃色醜聞！群創光電一位已婚許姓處長今（16）日突然自爆長期婚外情，和公司供應商、客戶亂搞男女關係，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息用身體換取資訊」。群創對此回應，公司正在進行了解中，公司尊重員工私領域生活，「若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理」。

許男在個人臉書發文表示，多年來因價值觀、溝通問題非常痛苦，所以和公司供應商、客戶亂搞男女關係，並列出與自己有染的3名已婚、離婚女性，包括對方的姓名、任職公司、手機電話、感情狀況、交往狀況，更大吐自己的性癖，「因為她夠敢玩，所以我買了無數超多角色扮演、SM、各式情趣用品」。

許男坦言欺騙多人、跟不同人同時交往，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息用身體換取資訊」，貼文引發熱議後，許男收到許多人關心後，再度發聲稱自己沒被盜帳號，「我自己做的事要負責，是我對不起人家！」，不過目前許男疑似已關閉臉書。

對此，群創回應，「關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽」。