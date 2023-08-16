長榮航空表示，均定期檢視員工薪資福利，若調整依慣例於次年1月1日生效，並會依當年之營運績效與員工個人表現，在年底發放年終獎金，另於次年依法發放員工酬勞。

長榮航空表示，基於公司永續經營的理念，除了善盡照顧員工的責任，也願意與員工共享努力經營的成果，依公司作業規畫給予員工最適當的獎勵。