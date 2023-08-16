長榮航空表示，均定期檢視員工薪資福利，若調整依慣例於次年1月1日生效，並會依當年之營運績效與員工個人表現，在年底發放年終獎金，另於次年依法發放員工酬勞。
長榮航空表示，基於公司永續經營的理念，除了善盡照顧員工的責任，也願意與員工共享努力經營的成果，依公司作業規畫給予員工最適當的獎勵。
長榮航空企業工會今出面舉牌抗議，主因華航9月1日起全員調薪2,000元，但長榮航卻未跟進華航調薪。據了解，今年1月長榮航已每人調薪3,000元，下次調薪依慣例於次年1月1日生效。
長榮航空表示，均定期檢視員工薪資福利，若調整依慣例於次年1月1日生效，並會依當年之營運績效與員工個人表現，在年底發放年終獎金，另於次年依法發放員工酬勞。
長榮航空表示，基於公司永續經營的理念，除了善盡照顧員工的責任，也願意與員工共享努力經營的成果，依公司作業規畫給予員工最適當的獎勵。
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