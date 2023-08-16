為了打造台灣創新的全身動作捕捉體感服飾，聚陽（1477）16日指出，已與晶翔機電策略合作，整合雙方在不同專業領域的優勢，打造出台灣高科技的精準運動體感服飾，提供給運動愛好者全新的數位化運動科技產品。

聚陽在2018年成立跨領域創新中心，專責於智慧紡織產品的研發與各項跨產業的合作（智慧醫療、運動科技…）。

聚陽指出，此創新中心除已擁有多項專利技術，並取得台灣（QMS）與歐洲的醫療認證（ISO 13485）。

晶翔機電則是專心致力於「體感技術」的自主研發，建構從感測模組、演算法、App到雲端管理的完整方案。憑藉多年的3D感測、動作數據分析和演算法設計的開發能力，成為在台灣領先的MEMS（微機電系統）應用創新公司，提供3D運動追蹤技術。

聚陽指出，此次的策略合作，是由聚陽負責全新的款式設計開發，運用台灣優異的機能性布料以及聚陽智慧紡織的研發能量，以專利研發的「可撓曲、耐拉伸、可水洗、輕薄柔軟」多通道導電線材，以及特殊的製造工藝，完美結合晶翔所開發的九軸傳感器，打造出台灣高科技的精準運動體感服飾。

聚陽指出，此全新的數位化運動科技產品，已結合體感運動雲平台，運用在高爾夫，專業體適能檢測評量與專家系統，提供給國內外所有的運動愛好者及教練群。

未來，聚陽指出，此產品有機會落實到普羅大眾，讓所有的運動愛好者可以享受這些運動科技產品所帶來的運動成效，也減少運動受傷的風險。