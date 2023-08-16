副總統賴清德昨天在巴拉圭與媒體茶敘時，談到這次出訪心得時指出，巴拉圭供電100％來自再生能源，且大都以水力發電，還能出口至其他國家。台灣未來要邁向2050淨零轉型，要持續推動再生能源，相信會有台灣企業看好巴拉圭充足的再生能源，進一步討論合作。

賴清德昨天指出，巴拉圭總統貝尼亞希望台商能夠到巴拉圭投資，目前設定三目標，包括電動汽車、紡織及食品加工業。

他還提到，貝尼亞總統希望從教育、衛生醫療及就業等面向衛生醫療及就業等面向，解決貧窮問題。除了台巴科技大學合作計畫，在公衛醫療方面，台灣也協助巴拉圭在未來一年，將公立醫院行政作業資訊化。

賴清德認為，未來應再朝向智慧化醫療服務，將更有助達到貝尼亞總統的政策目標。此外，相信會有台灣企業看好巴拉圭充足的再生能源，進一步討論合作，促進巴拉圭產業升級與經濟發展，並解決就業問題。

他還強調，台巴科技大學的學生就是未來巴拉圭經濟發展的生力軍，台巴兩國未來的合作計畫架構已完備，可以持續推動。