成軍33周年，享譽國際樂壇的亞洲青年管弦樂團（簡稱亞青）疫後再度訪台。由於創辦人龐信（Richard Pontzious）於2020年逝世，這場音樂會也定為「紀念創辦人歐亞巡迴音樂會」，將邀請歷屆成員參與聆聽。

亞青這趟來台由首席指揮約瑟．巴斯蒂安（Joseph Bastian）領軍，攜手德籍知名女高音莉迪亞．托伊舍（Lydia Teuscher），預計演奏馬勒《第四號交響曲》及葛令卡、史特拉汶斯基等經典作品。

亞青是獲得日本「高松宮殿下紀念世界文化賞」青年藝術家獎殊榮的樂團，1990年由小提琴家曼紐因（Yehudi Menuhin）與藝術總監暨指揮龐信共同創立，每年自逾千名報名者中評選出100位來自亞洲各國的精英青年演奏家為團員，赴港受訓並進行世界巡演，至今曾於美國白宮、聯合國總部、柏林及維也納音樂廳等世界各地演出超過400場音樂會。

今年度則移師至義大利貝爾加莫（Bergamo）舉辦訓練營，並於德國柏林及特里爾、香港、日本、泰國及台灣巡迴演出。

巴斯蒂安甫於2022年接任首席指揮，他原為巴伐利亞廣播交響樂團低音長號手，受指揮家楊頌斯所薦，曾三度代替患病英國籍指揮而一躍成為國際樂壇焦點，他從2018年全心投入指揮事業，與杜塞朵夫樂團、巴塞爾交響樂團，巴伐利亞廣播交響樂團、班貝格交響樂團及日本讀賣交響樂團均有合作。

自亞洲青年管弦樂團成軍以來，台灣青年好手在其中一直有著舉足輕重的地位，每年錄取人數均佔各國錄取人數之冠，今年度也不例外，共有33位優秀國內青年新秀成為亞青歐亞巡迴的一份子，彰顯台灣音樂人才備受國際肯定。歷屆亞青團員如今也均在亞洲及台灣樂壇佔有一席之地，包括各大職業樂團首席、團員、指揮家等獨當一面的音樂家皆曾參與其中。音樂會將於8月22日在台北國家音樂廳登場。