雲林良品普渡箱蒐羅雲林縣各農會特色商品。（周麗蘭攝）

農曆七月到來，許多家戶都會拜好兄弟，雲林縣政府及雲林縣農會整合縣內各鄉鎮市農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱，有乖乖、爆米花、方塊酥、花生、濃湯、肉乾、泡麵等，一箱1500元。

縣長張麗善表示，中元普渡是民間重要習俗，也是鄉親表達慎終追遠的機會，現今大家生活忙碌，張羅祭拜供品困難，為幫助現代人省時省事，也打開雲林縣農產品的行銷管道，推出「雲林良品中元普渡箱」。

雲林良品普渡箱蒐羅雲林縣農會的「雲農花生湯」、西螺鎮農會的「牛奶米鼓棒」、土庫鎮農會的「脆皮爆米花」、古坑鄉農會的「咖啡米乖乖」、四湖鄉農會的「南瓜濃湯」、水林鄉農會的「地瓜甜餐包」、麥寮鄉農會的「花生方塊酥」、虎尾鎮農會的「虎霸王花生」、雲林縣肉品市場的「雲饗豬蜜汁肉干」、中華民國農會的「蓬萊米泡麵」。

張麗善特別致謝台塑企業及長春集團響應採購1314箱；台塑公司協理蔡建樑表示，認購者很大部分是員工及外包廠商，相信還會陸續增加訂購，公司採購的數量也會捐贈雲林縣恩主公慈善會、雲林縣紅十字會、華山基金會、大城食物銀行、長愛家園、雲林縣鄉土人文關懷協會、華聖啟能發展中心等7家社福團體，分享予弱勢者，讓社會更和諧。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，雲林良品中元普渡箱是縣長張麗善的發想促成，即日起開賣，優惠價1箱1500元，訂購專線是05-5974101＃237或0912-818939沈先生，售完為止。