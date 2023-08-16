「星二代」易寶宏涉北市信義區夜店殺警案被判刑9年入監，去年服刑過半，獲准移至外役監執行，引發輿論炸鍋。如今傳出台北監獄承辦外役監審查的2人涉偽造文書、貪瀆情事，遭法務部廉政署調查。名嘴黃揚明質疑，官方說法都是遴選制度嚴謹公平，卻總會爆發這類特權案例。網友喊「謝謝蔡英文的司法改革」、「有黨證就是過得比較幸福」、「外逸監」、「請正名為特權監」、「民進黨再不倒，台灣要徹底爛掉了！」

涉及北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，被判刑9年入監，去年服刑過半，獲准移至外役監執行，引發軒然大波。法務部事後發現，易在台北監獄服刑申請到外役監時，北監承辦人填寫易審查基準表時，未勾選毒品紀錄項目，矯正署日前將北監調查分類科、總務科名籍的2名承辦人移請廉政署調查是否涉及偽造文書、貪瀆情事。廉政署今(16日)證實，本案已由廉政署肅貪組分「廉立案」調查，2人列為調查對象。

黃揚明今(16日)在臉書轉貼相關新聞，直呼：「官方說法都是遴選制度嚴謹、公平，但是，卻總是會爆發這類評鑑造假的特權案例...？」底下網友留言「沒被抓包之前都是合法公平，符合社會期待。被抓包就是有承辦人疏漏或是個人刻意放水。一切都是與本黨立委、官員怠惰無關，本黨都是為了台灣好，愛台灣啦！」、「笑死！民進黨政府都說是嚴謹、公平了，你還相信是嚴謹公平？那就是你智力的問題了！」

PTT鄉民表示「意外嗎？」、「不意外」、「易利信」、「很扯」、「謝謝蔡英文的司法改革」、「這就是民進黨想要的司法改革」、「綠色執政品質保證」、「有黨證就是可以過得比台灣人幸福」、「這就是我們要的司法？」、「有錢判生，沒錢判死」、「外逸監，逃逸的逸」、「法務部不意外」、「一些新聞上出現的，都在外役監過很爽」、「法律本來就是金錢的看門狗」、「蔡清祥都處理了，爆料者倒楣了？」

還有人說「高層？有多高？」、「不意外啊～綠色執政貪腐保證」、「說個笑話：司法改革」、「蔡清祥再演啊」、「有錢人坐牢還可以在外面打卡，爽死」、「司法關說無罪啊，找不到法條來辦」、「法務部長可以考慮先徹查自己」、「民進黨不倒，台灣快倒了」、「什麼外役監？請正名為特權監」、「不必去查」、「造假會只有這案？」、「民進黨再不倒，台灣要徹底爛掉了」、「謝謝小英保護壞人」、「黨的德政」。