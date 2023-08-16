「疫後改善缺工擴大就業方案」提供廠商面試服務，邀請多家餐飲業前往徵才。（新北市政府就業服務處提供）

新北市政府就業服務處將於8月18日在新莊福營行政大樓6樓禮堂舉辦「新北市聯合徵才活動」，現場邀請包含米其林星級港點添好運、速食業龍頭麥當勞等18家廠商，提供超過800個工作機會。還有「疫後改善缺工擴大就業方案」廠商面試服務，民眾若經過推介順利上工，並符合資格還可以申請最長12個月，每月6千到1萬元的獎勵。

這次徵才活動，除了添好運、麥當勞等餐飲業者參加，還包括傳動元件大廠全球傳動、「台塑四寶」之一的南亞塑膠等科技製造廠，另外電商龍頭富邦MOMO、台灣客服科技、全聯福利中心等各產業商家也不缺席。

各家廠商提出的待遇中，超過7成正職職缺提供30K以上薪資，還有科技製造業者全球傳動開出超過4萬的薪資給各類型工程師；築間餐飲也提供儲備店主管4.9萬的薪資、米其林名店添好運給經理的薪資更是高達5.1萬。現場還有約233個時薪最高221元的兼職職缺給有彈性工時需求的民眾。

就業服務處表示，旅宿餐飲業正隨疫後復甦，人力需求因此增加。就服處攜手中央力推「疫後改善缺工擴大就業方案」，本次活動邀請到知名餐飲品牌典華幸福機構、築間餐飲、摩斯漢堡及橘焱胡同等6家廠商。現場提供符合「疫後改善缺工擴大就業方案」的職缺，如經推介順利上工，符合申請資格從事全時工作還可以申請最長12個月，每月6千到1萬元的獎金。