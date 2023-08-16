YouTube影片《山道猴子的一生》近期爆紅，在頻道上累計逾300萬人次觀看，其內容講述一位年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最後在跑山過程中發生意外離世的故事。對此，有著「鄉民女神」別稱的潔哥，也在社群上吐露丈夫與影片主角極為相似的過往。

影片創作者Eric Duan表示《山道猴子的一生》是描述一位年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇。對此，潔哥今(16)日在社群上發文吐露看完影片的想法，表示貼文的圖片對話「很帥吧，車就是要改」當年曾被丈夫親口指出：「20年前岳妹(丈夫暱稱)年少時愛改車，且很愛改完後測極速可以騎多少，更愛載自己騎很快。」種種舉動讓潔哥不忍直言：「你不要不把別人的命當一回事。」並多次與他爭吵。

對此，潔哥坦言：「那時候差點分手就是因為這樣。」不過卻也慶幸吵架過後，丈夫有收斂一點。另外，潔哥於文末透露「有一天我問他，你以前這樣亂改車又載我騎很這麼快，你願意讓女兒交這種男友嗎，而他則沈默不語」的趣事。並在留言區補充：「現在我就不相信他願意讓女兒交這種男友。」

山道猴子的一生（上集）。（影片來自Eric Duan YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，「山道猴子的一生」的影片爆紅後，就有網友在PTT版上發文，好奇詢問有哪位演員適合演片中的男主角。對此，頻頻被點名的男星阮經天也在IG上以限時動態回應：「劇本好我一定演啊…」大方回應的態度被解讀成有意願接演，讓大批粉絲嗨翻。