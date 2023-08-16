民進黨總統參選人賴清德近日出訪巴拉圭，過境紐約時，與駐美代表蕭美琴觀看球賽，讓外界認為是否在暗示「賴蕭配」。前立委郭正亮認為，賴清德若跟蕭美琴搭檔參選正副總統，幾乎99%確定兩岸不會有對話交流。

有網友問到，蕭美琴極有可能擔任賴清德的副手，她早就被列入台獨頑固份子名單，賴清德敢叫蕭美琴回來當副手嗎？郭正亮今(16日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，他不認為賴清德會在乎這個，賴清德只會在乎對他有沒有票，或者會不會增加美國對他的認知。因為蕭美琴確實對美國的關係很深，賴清德對美國沒蕭美琴那麼了解，可是賴清德若跟蕭美琴搭檔，幾乎99%確定兩岸不會有對話交流。

副總統賴清德與駐美代表蕭美琴在紐約一起觀賽，蕭美琴貼出2人穿上球衣合照背影，引發「賴蕭配」聯想。（取自蕭美琴臉書）

郭正亮接著指出，因為近期賴清德不會再去美國，《彭博》給他那麼好的機會，他卻說沒有要改變任何事情。他只是跟美國講他沒有要改變，所以他不是台獨，但美國才不是這樣理解。

郭正亮接著點出，美國請他做點事，證明他可以對話交流，結果賴清德卻說能不能對話交流與他無關，都要怪中國大陸。至於獨立的部分，他不搞了，這對美國沒有說服力；蕭美琴也是很獨的，他們兩位搭檔，就是兩位台獨務實工作者的搭檔。