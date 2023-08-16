國軍近期不斷傳出共諜案，國安體系外圍智庫－遠景基金會董事長陳唐山要求嚴肅面對國軍被滲透的國安危機，他說，根據調查，我國共諜被判有罪的平均刑度僅1年半，與歐美各國平均19年相距太遠，呼籲全面檢視所有涉及國家安全的法律，提高最低刑度且要避免制定沒有最低刑度的罰則，以免法官選擇輕判。

陳唐山以日前國軍發生的兩件共諜案為例，一件是中共利用地下錢莊吸收幾十名基層士官兵加入共諜組織，另一件是陸軍航特部隊現役中校，涉嫌把國防機密洩露給中共。

雖然有些人員已被收押，但還沒有破獲的潛伏共諜到底有多少？他說，這難免會讓人擔心，特別是現役和退役軍人不斷被敵人滲透所產生的國安漏洞，在在顯示，我們鞏固心防跟阻絕滲透的工作確實要加強。

陳唐山認為，現在中共對台灣社會的滲透範圍已經越來越大，從台商、民間人士到政治團體不斷擴散，幾乎到了無孔不入的地步，更深入軍隊組織中，尤其這幾年來，軍中爆發共諜案的頻率越來越高，導致本來應該是國家意識最堅定的政府部門，淪為共諜經常滲透的對象，讓關心國家安全的人都感到憂心忡忡。

不過，令他欣慰的是，國軍內部的防諜意識沒有鬆懈，仍一直保持在警戒狀態，最近這幾個共諜案件都是國防部發現異狀，主動向檢調單位舉發，顯示絕大多數軍職人員還是有國安意識，國軍內部也有自行糾錯的保防機制可發揮功能，這值得安慰和讚許。

他觀察最近爆發的軍中共諜案，被中共吸收的現役或退役軍人真正認同中共理念，並因此背叛國家的情況並不多，很多人都是貪圖利益，才會掉進中共設下的陷阱。加上近年法院對共諜案的判決非常輕，導致侵害國家法益的間諜罪，判決結果只跟侵害個人法益的竊盜罪差不多，難怪這些人會挺而走險，不惜出賣國家利益來換取個人蠅頭小利。

陳唐山表示，根據研究調查，我國共諜被判決有罪的平均刑度只有1年半，「這種懲罰強度比大多數的國家都要低很多」，歐美國家只要涉及間諜案判決都非常重，平均刑度是19年，從這個對比就可以發現，我國跟歐美各國對間諜罪的處罰存在很大落差。

所以會出現這個問題，他認為，除了部分司法人員缺乏國家安全意識之外，主要是我們的法律往往把最低刑度訂的太低，或只訂最高刑度而沒有最低刑度，讓法官有充裕的空間把刑期朝偏低的方向調整，並選擇輕判。

陳唐山呼籲立法院透過修法途徑來處理，應全面檢視所有涉及國家安全的法律，除提高最低刑度外，還要盡量避免去制定沒有最低刑度的罰則。

既然中共利用地下錢莊吸收國軍官兵的案例已經出現，他說，可預想，不只地下錢莊，包括簽賭集團、黑道等形形色色的犯罪組織都可能會變成中共利用來破壞台灣社會安定的媒介，尤其大選逼近，這些組織可能在利益驅使下，配合中共擾亂大選，呼籲政府應加強關注。