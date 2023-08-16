今（16）日就是一年一度農曆七月（俗稱鬼月），談到好兄弟令不少人戒慎恐懼，近日網瘋傳「今年鬼特別凶猛？」對此，民俗專家廖大乙接受《中時新聞網》訪問做出解釋，另外他還提醒「4件事千萬不可做」。

獨/60年最兇「黑兔年」！命理師示警鬼月「4件事千萬別做」

今年鬼特別兇？廖大乙表示，「今年是兔年，其次是因五行是屬水，水就是黑色，黑色就是俗稱水兔年，也稱黑兔年，所以黑就是水，水比較壞，比較兇猛，所以今年的七月，又是農曆潤二月，又兩個立春。另外，廖大乙提到，「一年內有兩個立春，那一般就是重春年，所以好兄弟、好姐妹出門會比較兇猛，所以一般人會以訛傳訛的說，大家要小心平安度過農曆七月」。

今年好兄弟特別兇?民俗專家廖大乙給答案。（游定剛拍攝）

廖大乙還說到，「下半年因黑兔年、 潤二月又重春，尤其是夏至跟端午是兩相連的話，就容易災禍連連。民間習俗農曆七月三日又是天赦日，當天信眾給上天懺悔的日子，想轉運、求財、諸事不順的人，不妨普渡好兄弟，即可逢凶化吉」。

豐盛祭品讓好兄弟來享用。（游定剛拍攝）

農曆七月，坊間流傳不少禁忌，不過，廖大乙透露，「如果需要出門，下午五點以後，戴帽子可以趨吉避凶。」另外，廖大乙提醒，「4件事千萬不要做」，這是鬼月最禁忌的。

1.「鬼」字不要講。2.晚上有人叫你名字，千萬別回頭。3.不要吹口哨。4.不要隨地大小便。