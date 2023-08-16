為防堵疫情，嘉義縣從接獲通報足跡即啟動整備會議。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮一對父子平日在雲林縣古坑鄉務農，因出現症狀到診所就醫，經快篩呈陽性反應，一度被視為確診病例，今中央報告出爐，證實僅父親確診，兒子是陰性，衛生局不排除是快篩出現偽陽性情況，正進一步跟中央確認，而嘉義縣目前累計確診共6例。

大林鎮昨通報2例登革熱快篩陽性個案，今中央報告出爐，證實1例確診，為防堵疫情，嘉義縣從接獲通報足跡即啟動整備會議，嘉義縣長翁章梁更要求每兩周一次，或視疫情發展不定期召開應變會議，並同步責成有確診的鄉鎮公所比照辦理。

衛生局表示，梅山、竹崎之前的5案例須監測至9月3日、15日和16日，大林鎮昨接獲兩父子快篩陽性也立即應變，衛生局長全程輔導，趙紋華強調，疫情防治需縣府與地方合作才能發揮大效益，感謝疾病管制署南區管制中心專委蔡遠鵬深入指導。

應變會議也邀請有空地、空屋的權管單位如阿里山林業鐵路及文化資產管理處、國有財產署南區分署等單位通力解決，趙紋華呼籲，各單位需針對權管場域及高風險點清查追蹤，配合鄉鎮長指揮調度整頓環境。

翁章梁提醒，防堵病媒蚊從環境做起，也須強化感染後敏感度，不論是醫療院所、醫護或病人本身，及早發現，才能降低疾病隱藏期，爭取黃金介入時機，而嘉義縣也推出3方通報獎勵機制，經疾管署研判陽性者，通報醫療機構、通報人員及受檢民眾都可獲得500元禮券獎勵。

衛生局強調，醫療院所如遇疑似登革熱個案，務必加強詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史以及有無群聚等資訊），善用NS1快篩快速診斷，並落實24小時內通報，如對登革熱防治有任何疑問請至衛生局網站查詢，配合防疫政策防堵疫情擴大。