為維護市民安寧居住環境，桃園警察分局與市府環保局及桃園監理站組成聯合稽查小組，在桃園市桃園區春日路與桃二街口，執行「靜桃計畫勤務」，另員警攔查取締時，發現有自小客車違規，意外查獲車上2名失聯移工，隨即帶回所內移請專勤隊收容。

警方表示，1天攔查大型重型機車3輛、普通重型機車20輛。經檢測有16輛（大型重型機車2輛、普通重型機車14輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

另中路所副所長林榮貴及警員莊君翰、陳柏宏於執行勤務期間，發現有一輛自小客由中山路左轉益壽七街，立即進行攔檢取締，阮姓駕駛(越南籍已歸化本國)表示沒注意到燈號，員警依法製單舉發，於盤查車內兩名乘客時，兩人神情緊張一言不發，員警詢問阮男，他表示朋友託他幫忙這兩位越南同鄉搬家，跟兩人並不熟識，經詳細盤查，發現該兩人已通報失聯，立即將兩人帶返所內，移請專勤隊收容。