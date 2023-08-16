中國信託商業銀行致力數位創新，宣布攜手思愛普軟體系統股份有限公司，成為SAP Multi-Bank Connectivity解決方案在台灣首家金融合作機構，且推出「銀企直連串接金融解決方案」，運用API技術將銀行服務串接SAP台灣的企業資源規劃系統，未來企業客戶透過ERP系統即可使用中國信託銀行所提供的金融服務，進行財務管理。

許多企業使用ERP系統有效管理財務、製造、零售、供應鏈、人力資源和營運等項目，但金流管理仍存在痛點，企業若欲於銀行系統直接串接進行財務管理，需額外花費數月與銀行業者合作開發、導入相關系統。為便利企業客戶，目前大型外商銀行皆與國際知名ERP軟體服務業者合作，將銀行服務直接整合於ERP系統的付款、對帳、庫存管理等相關模組，方便企業客戶管理財務。SAP MBC 解決方案則內嵌於 ERP 中，主要是讓企業可直接透過 ERP 系統自動化串接外部金融機構，並在安全且加密的環境，將財務資訊對接至外部銀行機構，快速取得銀行提供的數位金融服務。

中信銀行看準國際金融創新發展浪潮，成為臺灣第一家加入SAP MBC解決方案的金融業者，同時攜手SAP台灣推出「銀企直連串接金融解決方案」，本次合作發表會由中信銀行總經理楊銘祥、法金產品處處長蕭志鵬資深副總經理及SAP全球副總裁、台灣區總經理陳志惟共同主持。

中信銀行總經理楊銘祥表示，未來企業客戶不需另外開發系統，即可於ERP系統使用中信銀行所提供的各項金融服務，包含即時查詢帳戶餘額明細、進行各項付款作業、取得銷對帳資料等，大幅提升資金管理效率與降低作業風險，上線時程亦從原本須開發串接系統的數月縮短至數週，為企業打造更有效率的財務環境。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟指出，當代科技大幅加速企業端財務轉型的進程，SAP看準市場對於財務流程自動化的殷切需求，持續推出智慧化解決方案，協助企業財務數位化。

為加速在地化布局，SAP台灣此次攜手中信銀行，主要看好中信銀行在數位創新的亮眼成果以及彼此客群的重疊性，相信雙方聯手能為企業客戶帶來更大助益，此次合作亦透過東捷資訊服務股份有限公司進行在地化調整，更貼近台灣企業客戶實際需求。