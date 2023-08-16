中國信託商業銀行響應金融監督管理委員會信託2.0政策，打造全方位信託服務備受肯定，連續兩年獲得「信託業推動信託2.0計畫評鑑」之「員工福利信託獎」、「信託業務創新獎」 雙獎肯定，且蟬聯「員工福利信託獎」冠軍寶座，顯示中國信託銀行長期耕耘信託市場之實力。

第二期「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會今（16）日於台灣金融研訓院舉辦，由行政院院長陳建仁頒獎，中信銀行董事長利明献代表受獎。中信銀行以員工福利為基礎，輔以豐富經驗提供顧問式服務，滿足企業客戶需求，達到激勵留才及增加員工退休福利保障之目的，蟬聯「員工福利信託獎」第一名殊榮。

利明献董事長表示，中信銀行30年來持續精進，提供完整產品線，包括線上多語系平臺、自主投資功能、私校退撫儲平臺，至今已協助勞工及私校教職員累積市值超過新台幣2000億元之退休金資產，業務規模居市場之冠，承作產業涵蓋傳產、電子、高科技等，信託服務人員均具多元案件經歷及問題解決能力，可依公司獎酬資源、員工薪酬制度及留才目的，依各產業客戶之需求及各樣態的員工福利信託提出最合適的架構及規劃。

值得一提的是，為協助市場指標客戶實施員工持股信託，達成客戶期望股票分配彈性返還的需求，中信銀行不但客製調整系統功能、增修作業流程，更協調股票匯撥機構開發批次股票匯撥上傳功能，以因應系統承載量，此專案於數月內上線以達到對客戶的承諾。

另一方面，中信銀行結合數位金融優勢，打造客戶服務創新文化，提供唯一代操式「智動GO」與顧問式「智主投」之雙智能投資平臺，多合一創新型態保險金信託使中信銀行連續兩年保險金信託管理規模為業界第一，並於去年創新推出安養信託具裁量權，積極響應信託2.0第二階段計畫「滿足人生各階段所需的信託服務」之核心目標趨勢。

在服務方面，於中信銀行網路銀行、行動銀行建置信託二合一專區，清楚顯示信託資產總覽，且提供多元管道申請信託諮詢服務；首創外國債券24小時收單服務及線上線下通路整合之境外美股和ETF定期定股交易服務，滿足客戶需求。另有「筋斗雲自動化行銷」提供客戶優質體驗，順應新世代行為改變，透過「財可富司機影音頻道」布局新媒體推廣信託產品及投資觀念，多元且創新的服務深受評審團肯定，因而奪下「信託業務創新獎」第三名。

企業創新服務部分，中信銀行以海外平臺為基礎，打造越南當地唯一台資銀行提供跨境交易中介（ESCROW）業務，滿足客戶南向策略及資產配置的策略布局需求，並積極配合政府基金投資腳步，導入信託機制協助「中東歐投資基金」專款專用，應用視訊對保，突破簽約地域時差限制，客製化調整簽約文件及作業流程，並提供法務諮詢與建議以因應中東歐國家投資開戶的特殊指定要求，協助台灣與中東歐國家之間的經貿關係與產業供應鏈發展。