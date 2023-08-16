民進黨立委賴品妤今(16日)被媒體追問，父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長及掛名18家綠能公司負責人、雲豹能源是否靠綠電大賺、與台電有無利益輸送等問題時，僅簡單回應就直接上車離開。前立委蔡正元指出，賴勁麟在當民代之前是在九份開茶館，之後就是新潮流「派產」的大掌櫃，賴品妤被叫「雲豹小公主」會是選舉的負面壓力；對於她落跑不回答，蔡正元也建議賴品妤就回答說「你們民進黨誰沒拿過我爸的錢」。

賴品妤今被媒體堵麥，僅簡單回應公司、中央部會都已經說明過，不知道大家為什麼不願意去看，而是不斷傳遞錯誤訊息，現在又冷飯熱炒、非常遺憾，若有父親的不法事證歡迎去提出檢舉。隨後她就拒絕回答問題，直接上車離開。

蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴品妤稱父親賴勁麟僅持股1%，卻能擔任雲豹能源董事長的狀況，在民間企業很常見，「這回答太怪了」，雲豹規模很大，只有1%也很多了。

蔡正元也提到，賴勁麟在擔任民代之前，是在九份開茶館，後來就被新潮流派到公股事業，後來新潮流搞了雲豹能源，也是派賴去當董事長。他直言，賴勁麟就是新潮流的「劉泰英」，民進黨沒有黨產，但新潮流派系有「派產」，這是大家要正視的問題。劉泰英曾任國民黨投資事業管理委員會主委、中華開發董事長，與前總統李登輝關係密切，也被稱是「國民黨大掌櫃」。

蔡正元說，賴品妤碰到這些議題應該要躲得遠遠的，但卻自己跳出來與「館長」陳之漢嗆聲，結果就被叫「雲豹小公主」，這會是她今年選舉很大的負面壓力，因為現在光電在整個台灣社會已經不是光彩的事，又是新潮流掌控的，「簡直是假公濟私」，尤其她父親還是擔任董事長要職，賴品妤自然會被視為錦衣玉食、家境富貴的小公主，她爸爸也會變成競選連任的負債。

對於賴品妤不回答問題，跑給記者追，蔡正元也開玩笑說這不難回答，就說「我有一個好爸爸啊，不然怎麼辦，我不能開除我爸爸啊」，不然就學前總統陳水扁說「我就當選了啊」，接下來就可以講說「你們民進黨誰沒拿過我爸的錢」。