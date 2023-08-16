科技業驚傳桃色風波！群創光電一名已婚許姓處長今（16）日自爆，他長年利用職務之便，和公司供應商、客戶大搞婚外情，還透露超詳盡的性癖好，貼文一出，讓各大社群全數炸鍋，不過，也有許多人好奇為何許男會突然發文「自我毀滅」？對此，有科技圈人士指出，正宮已經隱忍多年，「是他老婆PO上去的」。

許姓處長今日在個人臉書發布貼文，透露因為受不了自己的婚姻，多年來和公司供應商、客戶發展不正當的肉體關係，甚至直接列出3名外遇對象的姓名、工作單位等個人資訊，詳述和每人交戰的經過，「因為她夠敢玩，所以我買了無數超多角色扮演、SM、各式情趣用品」。

消息曝光後，在各社群平台掀起熱烈討論，3名外遇對象的正面照片全被搜出，PTT Tech_Job的鄉民直說，「好狠！那些女的社死了」、「把人家電話都寫出來不知道是在幹嘛」，另外，也有鄉民好奇，許男沒事幹麻發文自爆？引來眾人狂猜，恐怕是正宮親自出手，「原配直接發文啊」、「笑爛，有本事玩沒本事安撫老婆」、「正宮賺爛，告下去賠償+離婚撫養」。

此事也造成科技業人士議論，「結果答案是他老婆PO上去的」，還有知情人士表示，該貼文是許男的正宮所發布，過去許男就有不良紀錄，曾在中午休息時間駕車到公司附近的汽車旅館，結果被同事撞見拍下車牌號碼，「老婆忍好幾年了」。

對於許男發文自爆婚外情一事，群創回應，「關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽」。