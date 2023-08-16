新加坡一名55歲男子日前買了機票持登機證進入樟宜機場過境區卻沒登機而被捕。男子供稱是為了替離開新加坡的女友送行，如此違法行為可能要吃上2年牢飯或慘付相當於台幣47萬元的高額罰金。

新加坡「亞洲新聞台」報導，新加坡警方周二（15日）說明，這名男子花錢買了機票，拿著登機證陪女友進入機場過境區域卻無意離境，上周六（12日）遭警方逮捕。

此舉違反2017年通過生效的《基礎設施保護法令》（Infrastructure Protection Act）。該法禁止不當使用登機證進入機場受保護的管制區域。此案正由警方調查中，警方提醒，樟宜機場過境區屬於公告的管制區域。

樟宜機場發言人說明，機場視持登機證者為「預計搭機飛行」的旅客，機場內各處也設置告示宣導此事。

這並非樟宜機場頭一次出現如此違法之舉。2019年一名27歲癡情男子也用同樣手法進入過境區送太太登機出國。2016年一名馬來西亞男子持偽造登機證進入樟宜機場貴賓室遭逮，同年還有一對夫妻買機票進機場只為了在機場內購物中心買iPhone。

今年1月至今，新加坡警方依據上述法令逮捕不當使用登機證者已有16人，這16人因出境以外的各種理由持登機證進入機場過境區。警方說，這種持登機證進入過境區卻無意登機離境的行為一經查獲就予以逮捕，若經定罪，刑期上看2年，或者重罰新加坡幣2萬元（約新台幣47萬元）罰款，也可能兩者併科。